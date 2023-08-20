Орещук считает, что рано говорить о чемпионстве «Динамо»

Известный функционер Роман Орещук оценил перспективы московского «Динамо» в текущем розыгрыше чемпионата России.

«Рано говорить про чемпионство, но то, что с такой игрой должны побороться за пятерку, однозначно. Это было озвучено еще до начала чемпионата», — приводит слова Орещука Metaratings.

За пять туров команда Марцела Лички набрала десять очков и на данный момент располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

В следующем туре соперником «Динамо» станет казанский «Рубин». Матч состоится 26 августа. Начало игры запланировано на 17:30 по мск.