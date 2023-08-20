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Бышовец — о ЦСКА: «Медине и Карраскалю не нашлось замены»

20 Августа 2023 • 15:20 Комментировать
Оренбург
...
ЦСКА Москва
25.08 17:30

Известный российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о поражении ЦСКА в матче пятого тура РПЛ против «Динамо» (1:2).

По мнению специалиста, судьбу прошедшей встречи предопределили грамотные замены «бело-голубых». Также Бышовец отметил, что ЦСКА не удалось компенсировать потери Хесуса Медины, перешедшего в «Спартак», и Хорхе Карраскаля, который близок к уходу в «Динамо».

«Потеря двух игроков, которые ушли из ЦСКА не просто в другие клубы, а к конкурентам, вызывает вопросы. Им не нашлось замены. Это я про Медину, ушедшего в «Спартак», и Карраскаля, который собрался в «Динамо», — цитирует Бышовца «РБ Спорт».

После пяти туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от третьего «Динамо» на одно очко. Свой следующий матч «армейцы» проведут 25 августа против «Оренбурга». Начало — в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Анатолий Бышовец Хорхе Карраскаль Хесус Медина
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