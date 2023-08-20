Агент Сафонов — о контракте Тюкавина: «Если «Зенит» захочет, они кого угодно купят»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о продлении контракта своего клиента.

Напомним, действующее соглашение 21-летнего футболиста с московским клубом рассчитано до лета 2024 года. По мнению Сафонова, торопиться с продлением контракта нет никакого смысла.

«Не знаю, с чего вдруг началась такая чехарда, что надо срочно продлевать контракт. Если «Зенит» захочет, они кого угодно купят. Мы же не бегаем и не предлагаем Костю по клубам. Есть какие-то определённые предложения, но я сразу говорю — пишите в «Динамо», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» семь матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 7 миллионов евро.