​Зделар: «Заболотный – сильный мужик, он справится»

Хавбек ЦСКА Саша Зделар дал комментарий по поводу выступления нападающего Антона Заболотного в дерби с «Динамо».

Напомним, что Заболотный открыл счёт в матче, но в итоге ЦСКА проиграл «Динамо» с результатом 1:2. Второй гол «армейцы» пропустили с пенальти, который был назначен после того, как Заболотный сыграл рукой в штрафной площади.

«Антон забил важный мяч и сильно помогал на протяжении всей игры. То, что он сыграл рукой в штрафной - всего лишь случайность, такое бывает с каждым. Заба - сильный мужик, который справится с этим», - сказал Зделар, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Следующий матч Российской премьер-лиги ЦСКА проведёт в пятницу, 25 августа, - против «Оренбурга» на выезде.