Норвежский полузащитник Матиас Норманн подписал контракт с «Аль-Раедом» из Саудовской Аравии, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Напомним, что в начале августа 27-летний футболист расторг контракты с московским «Динамо» и «Ростовом» в одностороннем порядке из-за опасения за свою жизнь после атаки дронов на здание комплекса «Москва Сити».

Ранее российские клубы заявили, что будут рассматривать вопрос с ситуацией с норвежским футболистом через суд.

В ближайшем туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Раед» сыграет против «Аль-Хиляля».