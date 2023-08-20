Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сбежавший из России Норманн подписал контракт с «Аль-Раедом» из Саудовской Аравии официально

20 Августа 2023 • 14:36 Комментировать

Норвежский полузащитник Матиас Норманн подписал контракт с «Аль-Раедом» из Саудовской Аравии, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Напомним, что в начале августа 27-летний футболист расторг контракты с московским «Динамо» и «Ростовом» в одностороннем порядке из-за опасения за свою жизнь после атаки дронов на здание комплекса «Москва Сити».

Ранее российские клубы заявили, что будут рассматривать вопрос с ситуацией с норвежским футболистом через суд.

В ближайшем туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Раед» сыграет против «Аль-Хиляля». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Матиас Норманн Аль-Раед Бурайда
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
20.08.23 в 17:30
Факел Факел
Пари НН Пари НН
2.36 3.45 3.15
Видео
20.08.23 в 19:30
Спартак Москва Спартак Москва
Зенит Зенит
3.10 3.90 2.22
Видео
20.08.23 в 20:00
Ахмат Ахмат
Оренбург Оренбург
1.82 4.00 4.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Августа
15:44 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Впервые за последние несколько лет у «Зенита» нет статуса фаворита перед матчем со «Спартаком»
15:39 · Россия. Премьер-лига
Орещук считает, что рано говорить о чемпионстве «Динамо»
15:32 · Россия. Премьер-лига
​Орлов: «С такой защитой «Спартак» не может претендовать даже на топ-3»
15:20 · Россия. Премьер-лига
Бышовец — о ЦСКА: «Медине и Карраскалю не нашлось замены»
15:08 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв назвал победителя матча «Спартак» - «Зенит»
15:03 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов — о контракте Тюкавина: «Если «Зенит» захочет, они кого угодно купят»
14:54 · Россия. Премьер-лига
​Зделар: «Заболотный – сильный мужик, он справится»
14:49 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Зенита» Кержаков: «Зарема — прекрасная женщина»
14:46 · Россия. Премьер-лига
Ловчев считает, что футболисты «Зенита» побаиваются «Спартак»
14:36 · Россия. Премьер-лига
Сбежавший из России Норманн подписал контракт с «Аль-Раедом» из Саудовской Аравии официально
14:28 · Россия. Премьер-лига
Агент Морелоса подтвердил, что в услугах его клиента заинтересованы клубы РПЛ
14:24 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «У «Спартака» может быть преимущество над «Зенитом»
14:20 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» рассказали о трансферной кампании клуба
14:03 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Эмирджан неплохо освоился в клубе, но он может гораздо больше»
13:56 · Россия. Премьер-лига
​Врач ЦСКА рассказал, когда Акинфеев может вернуться на поле
Все новости
Рекомендуем