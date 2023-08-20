Агент Морелоса подтвердил, что в услугах его клиента заинтересованы клубы РПЛ

Агент колумбийского нападающего Альфредо Морелоса Мартин Каманьо высказался о возможном переходе своего клиента в клуб Российской премьер-лиги.

«Трансфер Морелоса в Россию все еще возможен. К нему проявляют интерес не только «Зенит» и «Спартак», но и другие клубы РПЛ», - заявил агент в разговоре со Sport24.

На данный момент форвард находится без клуба после того, как по окончании сезона прекратил сотрудничество с шотландским «Рейнджерсом», за который он выступал последние шесть лет и принял участие в 124 играх, отметившись 124 забитыми мячами.