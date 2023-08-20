В «Сочи» рассказали о трансферной кампании клуба

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о трансферной кампании клуба до закрытия летнего трансферного окна.

«Пока трансферное окно открыто, все возможно, как на вход, так и на выход», - заявил Рубашко в разговоре с «Матч ТВ».

Напомним, что трансферное окно в России закрывается 14 сентября.

В межсезонье сочинский клуб заключил контракты с Мартином Крамаричем, Юрием Медведевым и Иваном Игнатьевым на правах свободных агентов, а также взял в аренду Соломона Агбалаку, Никиту Гойло и Марсело Алвеса. «Сочи» покинули Ибрагим Цаллагов, Сергей Терехов и Сослан Джанаев, у которых заканчиваютсч контракты.