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Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Эмирджан неплохо освоился в клубе, но он может гораздо больше»

20 Августа 2023 • 14:03 Комментировать
Ахмат
...
Оренбург
1 2.05 X 3.75 2 3.40
Через 5 ч. 39 мин.

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался об игре турецкого полузащитника Эмирджана Гюрлюка.

Напомним, Гюрлюк перешёл в «Оренбург» текущем летом из клуба «Алтынорду». В РПЛ 19-летний вингер успел провести три матча, в которых результативными действиями ему отметиться не удалось.

«Эмирджан неплохо освоился в клубе, но парень молодой, он может гораздо больше. Языковой барьер? Всё в процессе, пытается и русские слова использовать, и английские», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

В четырёх турах РПЛ «Оренбург» набрал одно очко и сейчас занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице. Свой следующий матч южноуральская команда проведёт сегодня, 20 августа, против «Ахмата». Начало — в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Дмитрий Андреев Эмирджан Гюрлюк
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