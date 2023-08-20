​Врач ЦСКА рассказал, когда Акинфеев может вернуться на поле

Голкипер Игорь Акинфеев пропустил два последних матча ЦСКА в чемпионате России из-за проблем со здоровьем. Врач московского клуба Эдуард Безуглов дал комментарий по поводу сроков возвращения капитана «армейцев» на поле.

«Надеемся, что Акинфеев будет готов сыграть в следующем матче ЦСКА», - сказал Безуглов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Ближайший матч Премьер-лиги ЦСКА проведёт в пятницу, 25 августа, - против «Оренбурга» на выезде. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 17:30 по московскому времени.

В пяти прошедших матчах нового чемпионата России ЦСКА набрал девять очков.