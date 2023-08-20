Гендиректор «Динамо» высказался о ситуации с контрактом Тюкавина

Павел Пивоваров, который занимает должность генерального директора «Динамо», ответил на вопрос о ситуации с контрактом нападающего Константина Тюкавина.

Отметим, что действующее трудовое соглашение 21-летнего Тюкавина с «бело-голубыми» рассчитано до конца сезона 2023/2024.

«Вопрос с продлением контракта с Константином Тюкавиным продвигается», - сказал Пивоваров, чьи слова приводит ТАСС.

После пяти сыгранных матчей нового чемпионата России «Динамо» имеет в своём активе десять зачётных баллов. Ближайший матч команда Марцела Лички проведёт 26 августа – против «Рубина» на выезде.