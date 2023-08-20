Масалитин: «Я был бы очень рад, если бы Тюкавин перешёл в ЦСКА»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин сравнил нападающего «армейцев» Фёдора Чалова с форвардом «Динамо» Константином Тюкавиным.

Эксперт отметил, что оба футболиста одинаково важны для своих команд. По мнению Масалитина, пока Чалов играет более стабильно, однако вместе с тем признался, что был бы рад видеть в составе «армейцев» и Тюкавина.

«Я был бы очень рад, если бы Тюкавин перешёл в ЦСКА и образовал бы связку в нападении с Чаловым. Впрочем, они оба невысокие форварды, а это значит, что в таком случае крайне необходима качественная игра хавбеков в короткий пас», — цитирует Масалитина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 25-летний Чалов провёл за ЦСКА восемь матчей, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. На счету 21-летнего Тюкавина три гола и два ассиста в семи встречах за «Динамо».

Напомним, вчера, 19 августа, «Динамо» и ЦСКА встречались в матче пятого тура РПЛ. Игра завершилась победой «бело-голубых» со счётом 2:1.