​Губерниев отреагировал на очередную выходку Дзюбы

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на очередную выходку нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы. Как известно, футболист грубо высказался после фразы комментатора матча «железнодорожников» против «Краснодара». Соответствующее видео футболист опубликовал в социальных сетях.

Отвечая на вопрос о Дзюбе, Губерниев согласился с тем, что футболист хочет показать свою безнаказанность.

«Думаю, отчасти да. Поэтому я ещё раз хочу сказать, что у нас некоторые футболисты оборзели. С другой стороны, может быть, Дзюба хочет такой же славы, как у знаменитого Сергея Белякова, который разговаривал, как мы помним, в «Нашей Раше» с телевизором», - сказал Губерниев, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Губерниев добавил, что Дзюба должен соблюдать некоторые правила, поскольку выбрал публичную профессию. По словам комментатора, футболисту следует быть умнее.

Напомним, что «Локомотив» в субботу сыграл вничью в гостях у «Краснодара» - 1:1.