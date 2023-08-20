Смородская - об игре «Локомотива»: Пока ничего вдохновляющего не видно

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о старте сезона-2023/24 столичного клуба.

Спортивный деятель отметила, что на данный момент у «железнодорожников» не клеится игра, и пока ничего вдохновляющего не видно.

«Ничья в матче с «Краснодаром» в конце игры? Ну, одно очко лучше, чем ни одного», - приводит слова Смородской «Матч ТВ».

«Локомотив» в настоящий момент располагается на десятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своём активе шесть набранных очков.

В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют на выезде против «Сочи».