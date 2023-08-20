​Личка объяснил, почему в дерби с ЦСКА пенальти бил Смолов

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал комментарий по поводу выбора игрока для исполнения пенальти.

Напомним, что в субботу «Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби со счётом 2:1. Автором победного гола стал нападающий Фёдор Смолов, который реализовал одиннадцатиметровый удар.

«Они решали сами. Они уже достаточно опытные игроки, кто чувствует в себе силы, тот и забирает мяч. Да, в Кубке России я сказал бить Фомину, потому что у него была история с незабитыми пенальти, которую он закрыл. А сегодня они уже сами решали», - сказал Личка, чьи слова приводит ТАСС.

Следующий матч чемпионата России «Динамо» проведёт в субботу, 26 августа, - против «Рубина» на выезде. На текущий момент динамовцы имеют десять зачётных баллов в своём активе.