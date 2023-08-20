Прогноз на матч «Ахмат» - «Оренбург» от Бубнова

В заключительном матче пятого тура Российской премьер-лиги встретятся грозненский «Ахмат» и «Оренбург». Прогнозом на эту встречу поделился футбольный аналитик Александр Бубнов.

«1:1. Ситуация у «Ахмата» тяжелая. Не уверен, что стоит ждать позитивного эффекта от смены тренера. Ярошик тоже подвис в «Оренбурге». Жду игры на встречных курсах, в которой победителя не будет», - приводятся слова Бубнова на страницах Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Грозном сегодня, 20 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция поединка пройдет на Liveresult.ru.