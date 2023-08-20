Личка прокомментировал старт «Оренбурга» в сезоне-2023/24

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о старте «Оренбурга» под руководством Иржи Ярошика в нынешнем сезоне.

Специалист отметил, что у его бывшей команды сейчас немного очков, но они будут их набирать, к тому же уральский клуб хорошо себя проявил в играх со «Спартаком» и «Уралом», но немного не хватило удачи.

«Уверен, что ещё одна-две победы — и результаты будут улучшаться.

Иржи Ярошик ещё больше хочет играть через короткий пас. Я тоже этого хотел. Но иногда есть шанс очень быстро выходить в контратаку и бить до ворот», - приводит слова Лички «Чемпионат».

После четырех туров РПЛ «Оренбург» имеет в своём активе лишь одно набранное очко.