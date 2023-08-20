Бубнов сделал прогноз на матч «Спартак» - «Зенит»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартак», а в настоящий момент футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о предстоящей встрече между «красно-белыми» и петербургским «Зенитом».

«1:2. Я бы поставил на «Спартак» с его мощной атакой, но смущают проблемы в обороне. Игра «Зенита» же смотрится более сбалансированной. Их настрой будет запредельным», - передает слова эксперта издание Sportbox.

Матч «Спартак» - «Зенит» пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве сегодня, 20 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по местному времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.