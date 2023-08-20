Кривцов: «Краснодару» рано думать о чемпионстве»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов оценил шансы своей команды на чемпионский титул.

По мнению футболиста, «быкам» пока рано думать о титуле. Напомним, вчера, 19 августа, «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).

«В каждой игре мы просто хотим брать три очка, идти от матча к матчу. Жаль, что с «Локомотивом» взяли только одно очко, так как мы заслуживали большего. В каждой игре мы хотим играть на победу», — приводит слова Кривцова «РБ Спорт».

В пяти турах текущего розыгрыша чемпионата России «Краснодар» набрал 13 очков и сейчас возглавляет турнирную таблицу. Свой следующий матч «быки» проведут 25 августа против «Факела». Начало — в 20:00 по московскому времени.