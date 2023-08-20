Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» после матча с «Краснодаром» (1:1) высказался о проблемах в игре столичной команды.

- «Локомотив» не может победить «Краснодар» у него дома с 16-го года. Почему?

- Раз так получается, значит есть какие-то моменты. Тот же «Зенит» играет в Краснодаре более удачно. В любом случае «быки» дома всегда действует более агрессивно, мощно. Вчера «Локомотив» сыграл вничью, а до этого всегда проигрывал. Значит, есть шаг вперед.

- Один из самых ярких моментов – нереализованный пенальти. Как Сперцян мог так промахнуться?

- До этого Сперцян все время забивал, а сейчас нет. Так бывает. Если бы реализовал его, команда играла бы более уверенно.

- И еще интересно, что «Краснодар» не забил Лантратову четыре пенальти из четырех. Это совпадение?

- Возможно, есть какой-то комплекс. Это в плюс Лантратову.

- Почему «Локомотив» забуксовал на старте сезона?

- Действительно, есть большая разница в том, как команда заканчивала тот сезон и начал этот. Надо возвращаться к тому, что было. Это вопрос к тренерскому штабу. Нет того качества игры, как раньше.

- Сейчас не играет Артём Дзюба. Команде его не хватает впереди?

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- От одного человека не может зависеть игра всей команды. Понятно, что он играет в атаке одну из ключевых ролей. Схема поменялась, и нет такого футболиста, который может сохранить мяч. Но тренерскому штабу надо было учитывать и такие варианты, что Дзюба может получить травму и кто-то должен его заменить.