Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей с «Краснодаром», 1:1, в матче пятого тура РПЛ.

- Артём Дзюба после матча не согласился, что «Локомотив» вымучил ничью. А вы как считаете?

- У него свое мнение. В футбол нужно играть не 90 минут, а 97 или 98. «Краснодар» имел преимущество. Были моменты, который он не реализовал. В конце матча после восьмидесятой минуты «быки» стали играть на удержание результата. Но это не удалось. Оказывается, нужно играть до финального свистка. А «Локомотив» нужно похвалить за то, что команда забивает удачные мячи. Эпизодами гости выглядели неплохо, но не могли реализовать какие-то подступы к воротам соперника. Команде надо прибавлять. А так было жарко. По такой погоде сложно бегать, игра была рваная.

- Результат справедлив?

- А как он может быть не справедлив? Итог на табло. Ну да, «Краснодар» имел преимущество, но не смог его удержать.

- Это да, но Ивич заявил после матча, что «Краснодар» должен был выигрывать 3:0 или 4:0, и он не помнит ни одного момента у «Локомотива».

- У гостей действительно не было таких моментов, как у хозяев, зато получилась стопроцентная реализация. Это футбол. Нужно играть до финального свистка. Понятно, что Ивичу обидно, но ничего не поделать.

Елена Григорьевская