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В «Динамо» рассказали, когда планируют завершить сделку по Чавесу

20 Августа 2023 • 13:09 Комментировать

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о ходе переговоров по трансферу полузащитника сборной Мексики Луиса Чавеса.

Спортивный деятель надеется, что игрока можно будет увидеть уже на следующей неделе.

«Но, как вы видите, эта сделка сложнее, чем мы предполагали. Поэтому хотелось бы на следующей неделе, а так посмотрим», - заявил Гафин в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что в июле 27-летний футболист расторг контракт с «Пачукой», самостоятельно заплатив компенсацию за свой уход.

Ранее СМИ сообщали, что игрок получил деньги от «Динамо». 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Гафин Луис Чавес
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В «Динамо» рассказали, когда планируют завершить сделку по Чавесу
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