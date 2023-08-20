Нгамалё выразил мнение по трансферу Захаряна в «Реал Сосьедад»

Форвард московского «Динамо» Муми Нгамалё отреагировал на переход полузащитника Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«Переход Захаряна в «Реал Сосьедад» к лучшему для него. Арсен заслуживает большего», - цитирует футболиста издание «Спорт-Экспресс».

Захарян присоединился к испанскому клубу в субботу, 19 августа. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до лета 2029 года.

Арсен является воспитанником академии «бело-голубых». За первую команду «Динамо» он выступал с 2020 года. Хавбек сыграл 89 матчей, забил 19 мячей и сделал 25 голевых передач.