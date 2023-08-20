Сёмин хочет увидеть игру Захаряна за «Реал Сосьедад» вживую

Экс-рулевой московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил о намерении посетить матч «Реал Сосьедада», если в составе команды появится российский полузащитник Арсен Захарян.

«Хочу ли я посетить один из матчей «Реал Сосьедада», чтобы понаблюдать за Арсеном? Если будет уверенность, что он точно будет играть и выйдет в стартовом составе, то можно будет и поехать», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в субботу, 19 августа. 20-летний полузащитник подписал с испанским клубом долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2029 года.