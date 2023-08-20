Защитник «Динамо» Николас Маричаль в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» назвал лучших центральных защитников в истории.

- Топ-3 лучших центральных защитников всех времён и народов?

- Бандай, Пуйоль, Годин.

- Кто круче: Сазонов или Каннаваро?

- Не круче, но опытнее - Каннаваро.

- Где красивее девушки: в Уругвае или в России?

- Не буду отвечать на этот вопрос (смеется). И там, и там красивые!

Полное интервью Маричаля читайте на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Маричаль: «Конечно, российский чемпионат сильнее уругвайского»