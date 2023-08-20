Защитник «Динамо» Николас Маричаль в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» назвал лучших центральных защитников в истории.
- Топ-3 лучших центральных защитников всех времён и народов?
- Бандай, Пуйоль, Годин.
- Кто круче: Сазонов или Каннаваро?
- Не круче, но опытнее - Каннаваро.
- Где красивее девушки: в Уругвае или в России?
- Не буду отвечать на этот вопрос (смеется). И там, и там красивые!
Полное интервью Маричаля читайте на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
Маричаль: «Конечно, российский чемпионат сильнее уругвайского»
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