Лаксальт: Захарян может стать достойной заменой Давиду Сильве

Полузащитник московского «Динамо» Диего Лаксальт высказался о переходе Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

Уругваец отметил, что уход игрока из команды является естественным процессом в футболе, тем более его уже бывший одноклубник мечтал поиграть в Европе.

«Сможет ли он стать достойной заменой Давиду Сильве? Думаю, да. Сильва — очень крутой игрок. Возможно, не сразу, но Арсен способен справляться с ролью лидера в команде», - приводит слова Лаксальта «РБ Спорт».

Напомним, что россиянин подписал контракт с испанским клубом до лета 2029 года.