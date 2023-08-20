Алдонин: «Матч с «Зенитом» - хороший экзамен для «Спартака»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от поединка пятого тура чемпионата России между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

«Хороший экзамен для «Спартака». Увидим, удастся ли «Спартаку» дома сыграть в атакующий футбол с таким соперником. Смогут ли сбалансировать игру в обороне - вот в чем вопрос», - приводит слова Алдонина «Матч ТВ».

«Спартак» примет «Зенит» на стадионе «Открытие Банк Арене» сегодня, 20 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасёв.