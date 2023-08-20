Журавель - о новой выходке Дзюбы: «Теперь Артёму надо телевизор куда-то засовывать»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Тимур Журавель прокомментировал грубое высказывание нападающего столичного «Локомотива» Артёма Дзюбы в адрес его коллеги по цеху Михаила Моссаковского.

«Какая трудная жизнь у Дзюбы! Теперь вот телевизор надо куда-то засовывать», - оставил сообщение комментатор в своих социальных сетях.

Напомним, что недавно Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно за хамство в сторону журналиста. Форвард грозился «засунуть телефон в одно место» представителю СМИ.

В нынешнем сезоне чемпионата России 34-летний нападающий сыграл три поединка за «железнодорожников» и отметился одним забитым мячом.