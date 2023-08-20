Защитник московского «Динамо» Николас Маричаль в интервью для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» назвал чемпионат, в котором хочет попробовать свои силы.
- Не исключаешь, что проведёшь в России всю карьеру?
- Не могу сказать.
- В каком чемпионате тебе хочется поиграть?
- Английская премьер-лига.
- Высшая российская лига или третий дивизион условно Испании?
- РПЛ.
Полное интервью Маричаля читайте на страницах сетевого издания«Евро-Футбол.Ру».
Маричаль: «Россия больше хоккейная страна, но и футбол здесь любят»
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