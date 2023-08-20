Гранат: «Зениту» нужно брать очки у «Спартака»

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Владимир Гранат поделился мнением о центральном матче пятого тура Премьер-лиги «Спартак» - «Зенит».

«Если «Спартак» обыграет «Зенит», то отрыв вырастет ещё больше. «Зениту» нужно брать очки у прямого конкурента. В этом матче для меня фаворит «Зенит», - приводятся слова Владимира на страницах издания «Чемпионат».

Встреча состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 20 августа. Начало запланировано в 19:30 по московскому времени. Главным рефери матча назначен Сергей Карасёв. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.