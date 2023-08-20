Ловчев: «Зенит» опустился до уровня конкурентов»

Экс-игрок московского «Спартака» и сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев поведал и причинах неудачного старта петербургского «Зенита» в новом розыгрыше Премьер-лиги.

«Главная проблема - Малком. Ушел лидер. Когда команду покидает исполнитель такого класса, она обязательно сдает. «Зенит» действительно опустился до уровня конкурентов», - приводит слова Ловчева RT.

В воскресенье, 20 августа, «Зенит» на выезде встретится с московским «Спартаком». Матч пройдет на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19:30 мск. В преддверии этого поединка хозяева занимают пятое место в турнирной таблице, а «сине-бело-голубые» располагаются на седьмой строчке.