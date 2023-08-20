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Терёхин: «У Захаряна недостаточно опыта, но оцениваю его перспективы в Испании как хорошие» эксклюзив

20 Августа 2023 • 12:35 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Реал Сосьедад
25.08 20:30

Ветеран «Динамо» Олег Терёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об отъезде Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

- Как оцените переход Захаряна в «Реал Сосьедад», и подходит ли ему чемпионат Испании?

- Конечно, подходит. Правильно он сделал, что уехал. И клубу заплатили хорошие деньги, и парень будет развиваться. Испания ему как раз подойдет. «Реал Сосьедад» будет играть в Лиге чемпионов.

- В том то и дело. Не слишком ли высокий уровень клуба для перехода?

- Чем раньше он уедет, тем быстрее освоится. Посмотрим, какой уровень у Захаряна. Про Кварацхелию тоже думали, как он будет играть в Италии. А он уехал и стал там лучшим. А когда он играл у нас, то никто бы не сказал, что он уедет в Италию и станет там звездой. Поэтому у Захаряна все будет нормально. Он освоится, и если тренер будет доверять, то все будет хорошо.

- Достаточно ли у Арсена игрового опыта?

- Недостаточно. Он поехал его набираться. Ему всего 20 лет. Освоится, язык подучит, испанский менталитет, и все у него получится. Оцениваю перспективы как хорошие. Это талантливый футболист. Теперь все от него зависит. Чем больше наших ребят будет уезжать, тем лучше.

- У «Динамо» пока нет трансферов, если не считать вратаря Кудравца. Насколько это может подводить команду?

- Наверняка работа ведется, и время до сентября еще есть. Купят кого-то. Не думаю, что трансферов будет много, но у «Динамо» и так состав неплохой для чемпионата России. Одного-двух футболистов доберут.

- Пишут о скором приходе в «Динамо» Карраскаля. Он подойдет этой команде?

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- Он и в ЦСКА играл хорошо. Мне он нравился. А так, в «Динамо» много игроков. На тройку клуб может претендовать и с таким составом. Тем более, мы видим, как играет «Зенит». Хотя у «бело-голубых» своих проблем хватает, мы же видим, как команда играет в обороне.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Реал Сосьедад Олег Терёхин Арсен Захарян
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ЛАС-ПАЛЬМАС РЕАЛ СОСЬЕДАД
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