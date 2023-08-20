Ветеран «Динамо» Олег Терёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче с ЦСКА.

- Результат матча закономерен?

- Может быть, и нет, потому что встреча могла закончиться со счетом 3:3, 5:5. В этом матче, что ЦСКА, что «Динамо» ничего не разыграли в атаке. Не пошло у них. Такие выходы были хорошие, но мастерства не хватило. Макарова жалко. Он мог три мяча забить, но не получилось. Ему еще надо тренировать правую ногу.

- И Грулёв в самом конце упустил отличную возможность забить.

- Он тоже три мог забить. Надо потренироваться, чтобы попадать по воротам. А так, матч получился бесшабашный, без обороны с обеих сторон.

- Ошибки ЦСКА в обороне сыграли ключевую роль: это рука Заболотного и ляп Набабкина. Согласны?

- Заболотный катился, и его рука, считаю, - несчастный случай. А вот Набабкин грубо ошибся. Он хотел сыграть как лучше, а получилось вот так неудачно.

- Получается, «армейцы» сами проиграли этот матч?

- «Динамо» же атаковало, нагнетало. Значит, хозяева заставили соперника ошибиться.

Елена Григорьевская