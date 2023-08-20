Кержаков: «Вендел извинился перед командой»

Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о ситуации с полузащитником команды Венделом, вернувшимся в команду с большим опозданием.

«Эта тема обсуждалась в команде на всех уровнях. В какой‑то момент Вендел перед одной из тренировок извинился перед командой, все объяснил. Мы закрыли вопрос как минимум до зимы», - передает слова вратаря «Матч ТВ».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Вендел принял участие в двух поединках, не отметившись результативными действиями. Контракт 25-летнего бразильца с «сине-бело-голубыми» рассчитан до конца июня 2027 года. Его трансферный ценник – 24 миллиона евро.