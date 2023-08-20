Защитник «Динамо» Николас Маричаль в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» назвать лучшую команду мира на данный момент.

- Лучшая команда мира на данный момент?

- «Манчестер Сити».

- Уругвай - футбольная страна?

- Да, футбольная.

- А Россия - футбольная страна?

- Мне кажется, что Россия больше хоккейная страна. Но и футбол здесь любят.

Полное интервью Маричаля читайте на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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