Защитник «Динамо» Николас Маричаль в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» назвать лучшую команду мира на данный момент.
- Лучшая команда мира на данный момент?
- «Манчестер Сити».
- Уругвай - футбольная страна?
- Да, футбольная.
- А Россия - футбольная страна?
- Мне кажется, что Россия больше хоккейная страна. Но и футбол здесь любят.
Полное интервью Маричаля читайте на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
Маричаль - об интересе «Эспаньола»: «Да, были предложения от других клубов»
Бан пользователя