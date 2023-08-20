Защитник московского «Динамо» Николас Маричаль в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» заявил, что не испытывает проблем с мотивацией.

- Как ты мотивируешь себя в условиях отсутствия еврокубков?

- У меня нет никаких проблем с отсутствием мотивации. У нас очень интенсивные и интересные тренировки, много матчей в чемпионате и кубке России. Я никогда не играл в еврокубках, поэтому это не является проблемой (смеётся).

Полное интервью Маричаля читайте на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».