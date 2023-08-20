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Моссаковский отреагировал на хамское высказывание Дзюбы

20 Августа 2023 • 11:33 Комментировать

Футбольный комментатор Михаил Моссаковский, который работал на вчерашнем матче пятого тура Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Локомотивом», прокомментировал хамские слова нападающего москвичей Артёма Дзюбы в свой адрес.

«Мне написали про это, скинули. У нас многие любят разговаривать с телевизором, это типично. Никаких эмоций от слов Артёма у меня нет. Я не слышал, что он сказал», - цитирует комментатора издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок состоялся на стадионе в Краснодаре и завершился вничью со счетом 1:1. «Железнодорожники» смогли отыграться в добавленное время. Моссаковский назвал этот гол «вымученным», что не понравилось Дзюбе.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Михаил Моссаковский
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