Моссаковский отреагировал на хамское высказывание Дзюбы

Футбольный комментатор Михаил Моссаковский, который работал на вчерашнем матче пятого тура Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Локомотивом», прокомментировал хамские слова нападающего москвичей Артёма Дзюбы в свой адрес.

«Мне написали про это, скинули. У нас многие любят разговаривать с телевизором, это типично. Никаких эмоций от слов Артёма у меня нет. Я не слышал, что он сказал», - цитирует комментатора издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок состоялся на стадионе в Краснодаре и завершился вничью со счетом 1:1. «Железнодорожники» смогли отыграться в добавленное время. Моссаковский назвал этот гол «вымученным», что не понравилось Дзюбе.