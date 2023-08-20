Агент: «Захарян хотел играть именно в Испании»

Павел Андреев, агент российского полузащитника Арсена Захаряна, высказался о переходе своего клиента в «Реал Сосьедад».

«Почему Захарян выбрал «Реал Сосьедад»? Он хотел играть именно в Испании», — цитирует Андреева «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что за Захаряна испанский клуб заплатил 12 миллионов евро без учёта бонусов, а контракт футболиста с «Реал Сосьедадом» рассчитан до лета 2029 года.

В текущем сезоне Захарян провёл за «Динамо» пять матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Свой ближайший матч «Реал Сосьедад» проведёт 25 августа против «Лас-Пальмаса».