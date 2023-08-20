Шунин прокомментировал трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад»

Страж ворот московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал трансфер полузащитника Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«Классно, когда молодой и талантливый футболист уезжает в серьёзный чемпионат. Посмотрим, как он будет там играть. Пусть Арсен в Испании играет, наслаждается и забивает», - приводит слова Шунина издание «Чемпионат».

Срок трудового соглашения между Захаряном и «Реал Сосьедадом» рассчитан до середины 2029 года. Его трансфер обошелся испанскому клубу примерно в 12 миллионов евро.

Ближайший матч «Реал Сосьедад» сыграет на выезде против «Лас-Пальмаса». Встреча состоится в пятницу, 25 августа.