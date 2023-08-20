Защитник «Динамо» Николас Маричаль в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подтвердил, что мог перейти не в московский клуб, а в другую команду.

- Сообщалось, что вместо «Динамо» ты мог перейти в «Эспаньол», «Мальорку» и «Жирону». Это так? Если да, то почему выбрал Россию?

- Да, были предложения из других клубов, но я бы не хотел комментировать детали. Выбрал «Динамо», потому что это было самое серьёзное предложение из всех, «Динамо» - сильный клуб с амбициями, с богатой историей.

Полное интервью Маричаля читайте на страницах сетевого издания«Евро-Футбол.Ру».