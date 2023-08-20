Булыкин: «Пиняев ещё не набрал форму»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением об игре нападающего «железнодорожников» Сергея Пиняева в нынешнем сезоне.

Напомним, вчера, 19 августа, «Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) в матче пятого тура РПЛ.

«Пиняев ещё не набрал форму — был момент, когда он прорывался к воротам «Краснодара», но с 20 метров зачем-то стал бить. Очень тяжело «Локомотиву» без высокорослого нападающего», — цитирует Булыкина «Газета.Ру».

В текущем сезоне 18-летний Пиняев провёл за «Локомотив» семь матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. В следующем шестом туре РПЛ «железнодорожники» 27 августа встретятся с «Сочи».