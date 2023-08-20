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Игнашевич: «Арбитр выдумал пенальти в ворота «Балтики»

20 Августа 2023 • 10:53 Комментировать

Рулевой «Балтики» Сергей Игнашевич поделился мнением о пенальти, который был назначен в ворота его команды во встрече пятого тура чемпионата России с «Уралом». Благодаря голу с 11-метровой отметки екатеринбургский клуб выиграл со счетом 1:0.

«Не понимаю, зачем ставить неочевидный пенальти за неочевидный фол. Судил нормально, потом взял и выдумал пенальти. Это в голове не укладывается», - рассказал специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам пяти туров калининградский клуб набрал три очка и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата страны. Следующий матч подопечные Игнашевича проведут против самарских «Крыльев Советов» 27 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Урал Сергей Игнашевич
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