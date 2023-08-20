Юсупов - о разгроме «Ростова»: «Никто не ожидал, что так сложится игра»

Хавбек «Сочи» Артур Юсупов высказался о разгромной победе над «Ростовом» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 4:0.

«Никто не ожидал, что так сложится игра. У «Ростова», может быть, свои проблемы с переездом: в Сочи жарко, а мы адаптированы. Это их проблемы. Слава богу, выиграли, а 4:0 или 1:0, без разницы», - передает слова полузащитника «Матч ТВ».

После пяти туров сочинская команда набрала шесть очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Ближайший поединок южане проведут на своем поле против столичного «Локомотива». Встреча состоится в воскресенье, 27 августа.