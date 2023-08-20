Червиченко: «Если «Спартак» победит, «Зенит» основательно затрясёт»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от центрального матча пятого тура чемпионата России, в котором «красно-белые» на своем поле примут петербургский «Зенит».

«В матче «Спартак» - «Зенит» на первый план выйдет психология. Если «Спартак» выиграет, «Зенит» основательно затрясёт. В первую очередь будет трясти Семака, как мне кажется», - передает слова Червиченко издание «Чемпионат».

Матч состоится на московском стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 20 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по местному времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.