Игнашевич высказался о поражении «Балтики» от «Урала»

Наставник калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал итог матча пятого тура Российской премьер-лиги против екатеринбургского «Урала» (0:1).

«Разочарован результатом, но чем сложнее, тем интереснее будет выкручиваться из этой ситуации, будем готовиться к следующему матчу. Множество моментов, но пока не забиваем», - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

После пяти туров калининградская команда набрала три балла и занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий поединок подопечные Игнашевича сыграют против самарских «Крыльев Советов» в воскресенье, 27 августа.