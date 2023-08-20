«Ахмат» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В пятом туре чемпионата России по футболу встречаются «Ахмат» и «Оренбург».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ахмат - Оренбург
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Протокол игры
|(1:0) Тимофеев Артём9'
Шелия Гиорги•Тодорович Дарко•Челикович Ясмин•Богосавац Мирослав•Семёнов Андрей•Ильин Владимир•Бериша Бернард•Олейников Иван•Камилов Владислав•Тимофеев Артём•Конате Мохамед II
Ходанович Андрей•Перес Матиас•Печенин Кирилл•Гойкович Ренато•Адамов Арсен•Флорентин Сесар Габриэль•Вера Лукас Габриэль•Башич Иван•Оганесян Степан•Марин Джимми•Ковалёв Юрий
20 августа. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).
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