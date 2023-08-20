«Факел» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В пятом туре чемпионата России по футболу встречаются «Факел» и «Пари НН».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Факел - Пари НН
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Протокол игры
Гудиев Виталий•Черов Василий•Божин Сергей•Кудряшов Фёдор•Квеквескири Ираклий•Мендель Андрей•Альшин Ильнур•Мастерной Владислав•Максимов Максим•Аппаев Хызыр•Моцпан Никита
Нигматуллин Артур•Александров Виктор•Масоэро Лукас Габриэль•Гоцук Кирилл•Майга Мамаду•Карапузов Владислав•Трошечкин Александр•Калинский Николай•Живоглядов Дмитрий•Севикян Эдгар•Сулейманов Тимур
20 августа. Стадион "Центральный стадион профсоюзов" (Воронеж).
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