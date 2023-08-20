В «Динамо» дали комментарий по ситуации с Норманном

Гендиректор столичного «Динамо» Павел Пивоваров поведал о ходе разбирательства по решению норвежца Матиаса Норманна досрочно расторгнуть трудовой договор с «бело-голубыми».

«Консультируемся с «Ростовом». На следующей неделе будем принимать решение, пойдем в суд вместе или по отдельности. Почему можем по отдельности? У нас разный объем требований», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Ранее Норманн покинул Россию, уведомив московский клуб о намерении расторгнуть контракт.

В текущем сезоне Премьер-лиги 27-летний скандинавский полузащитник провел один матч за «бело-голубых».