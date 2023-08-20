Защитник московского «Динамо» Николас Маричаль, пополнивший ряды «бело-голубых» ещё при Славише Йокановиче, любезно согласился пообщаться с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорием Петерсоном и рассказал о фанатах в Уругвае, целях «Динамо» и партнёрах по команде.
- Николас, здравствуй! Ты уже год в России. Скажи, пожалуйста, привык к нашим температурам, к российскому менталитету?
- Нельзя сказать, что полностью адаптировался, но сейчас мне уже значительно легче. Потихоньку начинаю понимать русский язык.
- А к Москве? Переезд в другой большой город (Монтевидео), кажется, дался тебе непросто.
- Да, сложновато. Москва очень большой город: много народу, много машин. Но тоже более менее адаптировался.
- Что до переезда ты знал о нашей стране и о лиге? Может, зафиксировал для себя фамилии каких-то российских спортсменов, игравших за рубежом?
- Не так уж и много знал. Видел фото Красной площади и собора Василия Блаженного, из команд слышал только про «Зенит», который играл в Лиге чемпионов. Из футболистов знал только Халка и Дзюбу.
- Ты перебрался в Россию один или с семьей? Где живешь?
- В прошлом году приезжала моя невеста Барбара. Сейчас пока живу один, но на следующей неделе приезжают Барбара и моя мама, останутся со мной здесь до конца года. Живем в поселке в Московской области.
- По итогам года можешь сказать, что российский чемпионат сильнее уругвайского?
- Конечно, 100%. В России чемпионат намного более быстр, интенсивен, намного больше борьбы. Соперники намного сильнее, поля лучше, конкуренция больше, нет практически слабых команд.
- Сообщалось, что вместо «Динамо» ты мог перейти в «Эспаньол», «Мальорку» или «Жирону». Это так? Если да, то почему выбрал Россию?
- Действительно были предложения из других клубов, но я бы не хотел комментировать детали. Выбрал «Динамо», потому что это было самое серьёзное предложение из всех. «Динамо» сильный клуб с амбициями, с богатой историей.
- Как ты мотивируешь себя в условиях отсутствия еврокубков?
- У меня нет никаких проблем с отсутствием мотивации. У нас очень интенсивные и интересные тренировки, много матчей в чемпионате и Кубке России. Я никогда не играл в еврокубках, поэтому это не является проблемой (смеется).
- Не обидно от того, что в предыдущем клубе ты был основным, а в России не имеешь такого статуса?
- Это тоже не является проблемой, я всегда на 100% отдаюсь на тренировках и в матчах, где играю.
- Рубрика «Вопрос от человека, тесно связанного с клубом». Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин спрашивает тебя, с кем тебе удобнее играть в центре обороны? С Сазоновым, Бальбуэна или Фернандесом?
- И с Фаби, и с Роберто мне комфортно играть, потому что мы все трое говорим на одном языке. А в спортивном плане нормально себя чувствую с любым из партнеров.
- Тебя не смущает факт введения Fan ID в РПЛ?
- Не мне оценивать принятые решения. Могу лишь сказать, что мы всегда ждём как можно больше болельщиков на нашем стадионе. Нам, игрокам, важно чувствовать энергию трибун.
- Бывали ли жесткие случаи столкновения с фанатами в Уругвае? Фаеры или что-то в этом роде?
- В Уругвае фанаты намного агрессивнее, чем в России, бывают и фаеры. Но лично у меня не было конфликтов.
- Какие реальные цели по сезону вы ставите внутри команды?
- Считаю, что «Динамо» может добиваться самых высоких целей как в чемпионате, так и в кубке. Чего только стоит наша победа над чемпионом России!
- Наш традиционный блиц. Большое интервью или послематчевый флеш?
- Флеш.
- Не исключаешь, что проведёшь в России всю карьеру?
- Не могу сказать.
- В каком чемпионате тебе хочется поиграть?
Английская премьер-лига.
- Высшая российская лига или третий дивизион Испании?
- РПЛ.
- Топ-3 лучших центральных защитников всех времён и народов?
- Бандай, Пуйоль, Годин.
- Кто круче: Сазонов или Каннаваро?
- Не круче, но опытнее – Каннаваро.
- Где красивее девушки: в Уругвае или в России?
- Не буду отвечать на этот вопрос (смеется). И там, и там красивые!
- Барбекю или борщ?
- Барбекю.
- Забить победный или отобрать 10 раз?
- 10 раз отобрать, все-таки это моя работа.
- Лучший тренер мира на данный момент?
- Скалони.
- Лучший игрок мира на данный момент?
- Лионель Месси.
- Лучшая команда мира на данный момент?
- «Манчестер Сити».
- Уругвай - футбольная страна?
- Да, футбольная
- А Россия - футбольная страна?
- Мне кажется, что Россия больше хоккейная страна. Но и футбол здесь любят.
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