Защитник московского «Динамо» Николас Маричаль, пополнивший ряды «бело-голубых» ещё при Славише Йокановиче, любезно согласился пообщаться с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорием Петерсоном и рассказал о фанатах в Уругвае, целях «Динамо» и партнёрах по команде.

- Николас, здравствуй! Ты уже год в России. Скажи, пожалуйста, привык к нашим температурам, к российскому менталитету?

- Нельзя сказать, что полностью адаптировался, но сейчас мне уже значительно легче. Потихоньку начинаю понимать русский язык.

- А к Москве? Переезд в другой большой город (Монтевидео), кажется, дался тебе непросто.

- Да, сложновато. Москва очень большой город: много народу, много машин. Но тоже более менее адаптировался.

- Что до переезда ты знал о нашей стране и о лиге? Может, зафиксировал для себя фамилии каких-то российских спортсменов, игравших за рубежом?

- Не так уж и много знал. Видел фото Красной площади и собора Василия Блаженного, из команд слышал только про «Зенит», который играл в Лиге чемпионов. Из футболистов знал только Халка и Дзюбу.

- Ты перебрался в Россию один или с семьей? Где живешь?

- В прошлом году приезжала моя невеста Барбара. Сейчас пока живу один, но на следующей неделе приезжают Барбара и моя мама, останутся со мной здесь до конца года. Живем в поселке в Московской области.

- По итогам года можешь сказать, что российский чемпионат сильнее уругвайского?

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- Конечно, 100%. В России чемпионат намного более быстр, интенсивен, намного больше борьбы. Соперники намного сильнее, поля лучше, конкуренция больше, нет практически слабых команд.

- Сообщалось, что вместо «Динамо» ты мог перейти в «Эспаньол», «Мальорку» или «Жирону». Это так? Если да, то почему выбрал Россию?

- Действительно были предложения из других клубов, но я бы не хотел комментировать детали. Выбрал «Динамо», потому что это было самое серьёзное предложение из всех. «Динамо» сильный клуб с амбициями, с богатой историей.

- Как ты мотивируешь себя в условиях отсутствия еврокубков?

- У меня нет никаких проблем с отсутствием мотивации. У нас очень интенсивные и интересные тренировки, много матчей в чемпионате и Кубке России. Я никогда не играл в еврокубках, поэтому это не является проблемой (смеется).

- Не обидно от того, что в предыдущем клубе ты был основным, а в России не имеешь такого статуса?

- Это тоже не является проблемой, я всегда на 100% отдаюсь на тренировках и в матчах, где играю.

- Рубрика «Вопрос от человека, тесно связанного с клубом». Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин спрашивает тебя, с кем тебе удобнее играть в центре обороны? С Сазоновым, Бальбуэна или Фернандесом?

- И с Фаби, и с Роберто мне комфортно играть, потому что мы все трое говорим на одном языке. А в спортивном плане нормально себя чувствую с любым из партнеров.

- Тебя не смущает факт введения Fan ID в РПЛ?

- Не мне оценивать принятые решения. Могу лишь сказать, что мы всегда ждём как можно больше болельщиков на нашем стадионе. Нам, игрокам, важно чувствовать энергию трибун.

- Бывали ли жесткие случаи столкновения с фанатами в Уругвае? Фаеры или что-то в этом роде?

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- В Уругвае фанаты намного агрессивнее, чем в России, бывают и фаеры. Но лично у меня не было конфликтов.

- Какие реальные цели по сезону вы ставите внутри команды?

- Считаю, что «Динамо» может добиваться самых высоких целей как в чемпионате, так и в кубке. Чего только стоит наша победа над чемпионом России!

- Наш традиционный блиц. Большое интервью или послематчевый флеш?

- Флеш.

- Не исключаешь, что проведёшь в России всю карьеру?

- Не могу сказать.

- В каком чемпионате тебе хочется поиграть?

Английская премьер-лига.

- Высшая российская лига или третий дивизион Испании?

- РПЛ.

- Топ-3 лучших центральных защитников всех времён и народов?

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- Бандай, Пуйоль, Годин.

- Кто круче: Сазонов или Каннаваро?

- Не круче, но опытнее – Каннаваро.

- Где красивее девушки: в Уругвае или в России?

- Не буду отвечать на этот вопрос (смеется). И там, и там красивые!

- Барбекю или борщ?

- Барбекю.

- Забить победный или отобрать 10 раз?

- 10 раз отобрать, все-таки это моя работа.

- Лучший тренер мира на данный момент?

- Скалони.

- Лучший игрок мира на данный момент?

- Лионель Месси.

- Лучшая команда мира на данный момент?

- «Манчестер Сити».

- Уругвай - футбольная страна?

- Да, футбольная

- А Россия - футбольная страна?

- Мне кажется, что Россия больше хоккейная страна. Но и футбол здесь любят.