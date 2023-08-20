Силкин: «Неизвестно, как сложилась бы карьера Лички, не выиграй «Динамо» у «Зенита»

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин выразил мнение, что главный тренер «бело-голубых» Марцел Личка мог бы быть отправлен в отставку в случае поражения в матче третьего тура РПЛ против «Зенита».

«Неизвестно, как сложилась бы карьера Лички, не выиграй «Динамо» в Питере у «Зенита». А после победы там футболисты поняли, что всё, что им говорит тренер, — не зря. Игроки же всё оценивают с точки зрения результата», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Напомним, Личка возглавил «Динамо» нынешним летом, перейдя из «Оренбурга».

В пяти турах текущего розыгрыша чемпионата России динамовцы набрали 10 очков и сейчас занимают третье место в турнирной таблице.