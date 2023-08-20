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Аршавин - о трансфере Захаряна: «Никто ему ковровую дорожку стелить не будет»

20 Августа 2023 • 09:55 Комментировать

Экс-форвард петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин выказал мнение о переходе воспитанника «Динамо» Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад». О сделке официально было объявлено 19 августа.

«Считаю его большим талантом нашего футбола, но терпение ему, безусловно, понадобится. На его позиции играет футболист за 40 млн. Никто для Арсена ковровую дорожку стелить не будет», - поведал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Захарян заключил с испанским клубом долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до середины 2029 года. Сумма трансфера оценивается в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Реал Сосьедад Арсен Захарян
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